Exatlón México: Azules atacan y Rojos defienden ¿quién gana hoy lunes 9 de febrero en vivo la Villa 360?

La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México inicia este lunes 9 de febrero. Los Rojos arrancan este nuevo ciclo sin la presencia de Emilio Rodríguez, quien salió el pasado 8 del segundo mes del 2026. Sin embargo, hoy se llevará a cabo la competencia por la Villa 360 donde los Azules atacan y los escarlatas defienden. Para saber quién gana el inmueble con lujos en vivo, es necesario ver la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o da clic aquí .

Te puede interesar: Exatlón México | Programa Completo | Rojos y Azules compitieron la Segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación, descubre quién es el eliminado de hoy domingo 8 de febrero

¿Quiénes fueron al Duelo de Eliminación de Exatlón México el domingo 8 de febrero?

Los atletas Rojos que fueron al Duelo de Eliminación de Exatlón México del pasado domingo 8 de febrero de 2026, fueron: Benyamin Saracho, César Villaluz y Emilio Rodríguez. Cada uno arrancó con 5 vidas, sin embargo, lo que llamó la atención fue que, de igual forma, los escarlatas no quisieron ocupar una medalla, la cual le hubiera servido de mucho a Spartacus.

¿Por qué los Rojos no quieren dar su Medalla Transferible?

Al igual que pasó con Samanta Rodríguez, a quien decidieron no darle la medalla transferible, y quien fue la voz de la negativa fue Mati Álvarez. De acuerdo con Golden Champion, la razón por la que no dan su presea es que el equipo decidió no otorgar esta vida adicional si el Duelo de Eliminación es Rojo.

¿Qué más pasará en el avance de hoy 9 de febrero en Exatlón México?

Luego de la eliminación de Emilio Rodríguez, el reality deportivo debe seguir, y de acuerdo con los avances, se puede apreciar que, los Azules insisten en que Mati Álvarez hizo hasta cierto punto “trampa”, luego de que un aro de Evelyn Guijarro le pegara en la cabeza, sin embargo, Sniper dijo que ni la tocó y aseguró que fue colmillo puesto que, tras incorporarse y seguir con la carrera, Golden Champion anotó enseguida el tanto que llevaba a los Azules y Rojos a la carrera de relevos.

También veremos cómo es que Paulette Gallardo les lanzó un fuerte mensaje a los Azules, y aseguró que, ya era momento de sacar a un atleta celeste. En la siguiente escena se ve a los equipos compitiendo, pero también a una leyenda Azul quebrarse en llanto; hablamos de Valery Carranza.