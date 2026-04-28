La razón por la que Evelyn Guijarro podría no correr en las últimas semanas de Exatlón México

Evelyn Guijarro pordía seguir compitiendo algunos días de la semana 31 de la novena temporada de Exatlón México y es que, aunque no será una baja por lesión, la realidad es que, Sniper sufrió un pequeño accidente, el cual podría dejarla fuera de las competencias algunos días y donde Katia Gallegos deberá correr ante las 3 participantes Rojas que aún quedan en la pugna máxima.

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¿Qué le pasó a Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro tuvo un pequeño accidente antes de llevarse a cabo el Duelo de Eliminación de la semana 30 donde Valery Carranza fue la participante eliminada; en las cámaras se puede ver cómo es que Sniper quiere brincar un escalón de la Barraca ya para ir a la cocina, sin embargo, esto no resulta ya que estaba lloviendo, po lo que, en las imágenes se aprecia cómo es que la vigente campeona cae con todo su peso en una de sus rodillas.

Tras esto, ella misma está considerando no competir en algunos días de la semana 31 de la novena temporada de Exatlón México puesto que, su rodilla se ve hinchada y además le dolía considerablemente; a lo que, le pidió de mejor manera a su compañera Katia Gallegos, que tratara de ganar todo, ya que sólo sería ella contra las participantes Rojas.

Por otro lado, este martes 28 de abril se llevarán a cabo dos de las últimas competencias de la presente campaña, Rojos y Azules competirán por ver quiénes ganan los Power Token, que son un tipo de dinero para comprar productos más adelante, y también se disputará el último Duelo de los Enigmas, competencia que tiene como recompensa 3 cajas con grandes premios.

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