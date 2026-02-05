Exatlón México: Los Azules ya saben a qué participantes deben ganarles sus puntos para desmoralizar a los Rojos

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso y actualmente está en transcurso la semana 19. Pero, quien ya descubrió a qué participantes escarlatas deben ganarles los puntos en sus carreras para desmoralizar a los Rojos, es Doris del Moral. Bulldozer dijo que, las carreras clave para asegurar la victoria son: Mario Mono Osuna, Mati Álvarez y Humberto Noriega.

¿Por qué los Rojos se desmoralizan cuando estos participantes Rojos pierden sus puntos?

En Exatlón México existen varios líderes, y tanto Rojos como Azules tienen a esos atletas que llevan la batuta de todo el grupo. Fue por ello que Doris del Moral se dio cuenta que, cuando Mario Mono Osuna, Humberto Noriega y Mati Álvarez pierden una carrera o su punto, ya no apoyan a sus compañeros y es aquí donde los Rojos se desmoralizan, lo cual trae como consecuencia que los escarlatas no sientan apoyados del todo por estos referentes.

La teoría de Bulldozer llegó luego de que en el Duelo de los Enigmas cuando Jazmín Hernández perdió su competencia, La Flaca los regañó y les dijo que cuando estos personajes ya mencionados pierden, dejan de apoyar a sus compañeros y que ella no escuchó sus porras; esta información se las hizo saber Doris a los Azules y junto con Koke Guerrero, dijeron que deben asegurar dichos puntos ante los pesos pesados del equipo Rojo.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026 y horario?

Recuerda que, para ver en vivo hoy jueves 5 de febrero de 2026 el programa de Exatlón México, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para verlo a través de cualquier dispositivo móvil que tenga internet.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que están compitiendo en Exatlón México?

Los participantes de color Azul que siguen compitiendo en la semana 19 de Exatlón México son: Koke Guerrero, Doris del Moral, Alejandro Aguilar, Alexis Vargas, Ernesto Cázares, Adrián Leo, Katia Gallegos, Dana Castro, Natali Brito, Evelyn Guijarro y Valery Carranza.

Los atletas Rojos que siguen en el reality deportivo son: Paulette Gallardo, César Villaluz, Emilio Rodríguez, Jazmín Hernández, Mario Mono Osuna, Karol Rojas, Benyamin Saracho, Mati Álvarez, Ella Bucio y Humberto Noriega.