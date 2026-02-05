Exatlón México: Rojos vuelven a atacar y Azules defienden ¿Quién gana hoy en vivo la Villa 360?

La semana 19 de la temporada de Exatlón México sigue su curso y hoy jueves 5 de febrero de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Villa 360, donde los Rojos vuelven a atacar el inmueble con lujos, mientras que, los Azules defienden su recinto. Para saber qué equipo se lleva este premio, es necesario que des clic aquí para ver totalmente en vivo la pugna por este incentivo.

¿A qué hora ver el programa de Exatlón México en VIVO hoy por TV Azteca Uno?

Para saber quién gana la Villa 360 hoy jueves 5 de febrero de 2026 en Exatlón México , es necesario que sintonices en vivo la señala de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; ya que en el primer bloque veremos quién será la ganadora del Draft Femenil que tendrá su pase asegurado para la décima temporada del reality deportivo.

Todo esto pasó en Exatlón México el 4 de febrero de 2026

Antes de iniciar la tercera jornada del Draft Femenil, los Azules estaban disfrutando de haber ganado el Duelo de los Enigmas, sin embargo, quien reveló que los Rojos tenían problemas fue Doris del Moral, y es que Bulldozer reveló que Jazmín Hernández regañó a los escarlatas porque tras perder su punto, ya nadie la apoyó y la porra de su grupo se apagó por completo.

Paulette Gallardo rompe en llanto por esta razón

Por otro lado, quien se ha visto muy afectada es Paulette Gallardo. Sangre Brava le confesó a Emilio que se sentía en automático, y sentía que no estaba conectada con ella. Pero de igual forma también les hizo saber a sus compañeros que pasaba a competir sólo por correr; posteriormente rompió en llanto y añadió que quería salir a correr con su mamá para decirle algunas cosas.

Gallardo comentó que sentía que se estaba ahogando por no sentirse bien con ella misma; y aunque está viviendo un sueño, le frustra no poder disfrutar la competencia. Ante esta situación, Mario Mono Osuna le dijo que estaba bien que sintiera eso, ya que él y sus compañeros lo han vivido en algún momento; ante esta respuesta, Paulette dijo que todo esto pasará y volverá más fuerte.

Los Rojos pudieron hacerse con la Batalla Colosal, la cual tenía como premio una experiencia de realidad virtual, sin embargo, este jueves 5 de febrero los escarlatas querrán ganar la Villa 360; ¿lo lograrán? Descubre qué pasará en punto de las 20:30 horas por Azteca Uno.

