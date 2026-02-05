Exatlón México: Brilló en la tercera temporada, fue de las participantes más queridas, abandonó el reality deportivo por problemas respiratorios y después MURIÓ por esta terrible enfermedad

En esta ocasión te contaremos la historia sobre la participante de Exatlón México que pintaba para ser una leyenda y campeona del reality deportivo, además era de las atletas más queridas, pero murió debido a una terrible enfermedad, hablamos de Stephania Gómez, mejor conocida como la Antorcha Humana que fue la mejor amiga de Marysol Cortés, la campeona de la quinta temporada del programa.

¿En qué temporadas de Exatlón México estuvo Stephania Gómez?

Stephania Gómez, quien era conocida como la Antorcha Humana, fue una atleta de alto rendimiento que participó en la tercera temporada de Exatlón México y defendió los colores del equipo Azul; sin embargo, murió debido a una peligrosa enfermedad. La referente del reality deportivo falleció el 1 de junio de 2021 a los 29 años de edad por complicaciones por Covid-19.

La Antorcha Humana ingresó en la tercera temporada de Exatlón México, sin embargo, tuvo que abandonar el reality deportivo por problemas respiratorios, de hecho, los médicos del programa la regañaron porque la participante quería seguir compitiendo, pero la exigencia de los circuitos era muy alta; su estadía fue del 19 de agosto de 2019 al 16 de marzo de 2020.

Sin embargo, pudo regresar para la cuarta edición del reality deportivo, pero de igual forma no pudo seguir en la pugna ya que un jueves 10 de septiembre de 2020 sufrió una lesión en su pierna izquierda, de hecho, fue fractura de tibia y peroné, por lo que su salida era inevitable.

¿Cuándo murió Stephania Gómez?

Las malas noticias llegaron a Exatlón México cuando en junio de 2021 se dio a conocer que, Stephanie Gómez había muerto luego de haberse contagiado de Covid-19 y haber sufrido complicaciones de contagio. Fue a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, donde sus seres queridos escribieron lo siguiente:

“No tenemos duda de que Steph gozó la vida, fue una guerrera e inspiró a muchos, no por nada es y seguirá siendo nuestra Antorcha Humana”.

