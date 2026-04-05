Exatlón México | Segunda Batalla por la Supervivencia y Duelo de Eliminación, descubre todo lo que pasó hoy domingo 5 de abril de 2026
Rojos y Azules dieron todo en la segunda Batalla por la Supervivencia y en el Duelo de Eliminación de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México
No te pierdas el programa completo del final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, donde se llevaron a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación hoy domingo 5 de abril de 2026; descubre quién es el eliminado.
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