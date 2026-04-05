Exatlón México | Segunda Batalla por la Supervivencia y Duelo de Eliminación, descubre todo lo que pasó hoy domingo 5 de abril de 2026

No te pierdas el programa completo del final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, donde se llevaron a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación hoy domingo 5 de abril de 2026; descubre quién es el eliminado.

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