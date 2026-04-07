Exatlón México: Zudikey Rodríguez le manda un emotivo a Mati Álvarez tras los polémicos comentarios que dijo Alexis Vargas

Hace unos días, Alexis Vargas y Mati Álvarez se enfrascaron en una discusión antes de correr los relevos en Exatlón México; en este conflicto el Ninja Mexicano le dijo a Golden Champion que, no era la misma presión de competir contra alguien normal que ante él y menos en un punto decisivo; ante estas palabras, Terminator no se quedó callada y le dijo que cuando tuviera 4 campeonatos podía hablar; pero el peleador no se quedó callado y le dijo que por el momento no era la monarca; tras esta respuesta, Capitana Marvel le dijo que sus galardones estaban en su casa.

|IG: zudikeyrodriguez

En esta pelea, quien salió a defender a su compañera de equipo de Exatlón México fue Zudikey Rodríguez. La Gacela publicó una foto donde aparece a lado de Mati Álvarez y Pato Araujo con la leyenda que dice: “tu equipo no nada más está en la banca; aquí afuera estamos también reina, nos tienes a todos; y tus trofeos están muy bien en casa, porque en la competencia está tu velocidad y la puntería que con eso es más de lo que muchos quisieran para llevarse un trofeo. ¡Échale mi Mati!”, escribió la esposa de Pato Araujo.

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¿Mati Álvarez humilló a Alexis Vargas?

Aunque la afición Roja y compañeros de Mati Álvarez la defendieron, algunos de los exparticipantes Azules también se pronunciaron ante el conflicto que tuvo Alexis Vargas, con Golden Champion, y leyendas celestes aseguraron que, si el peleador de Artes Marciales Mixtas hubiera entrado a la par de Capitana Marvel, tendría igual o más trofeos que la más ganadora de la marca.

Por otro lado, algunos fanáticos del equipo Azul aseguraron que, la actitud de Mati Álvarez no fue correcta ya que le dijo a Alexis Vargas que, él estaba por debajo de ella y le hizo una seña que molestó a los seguidores celestes. Tras estas palabras, los Rojos se sorprendieron y apoyaron en todo momento a su compañera, quien ya en la Barraca dijo que ella nunca responde, pero de igual forma se sabe defender.

