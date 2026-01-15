Exatlón México: Es bicampeón de la marca, pero así fue su IMPRESIONANTE pelea a GOLPES en contra de una leyenda Azul ¿Quién ganó?

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país, es por ello que, en esta ocasión te contaremos la vez que un bicampeón y leyenda de los Rojos tuvo una impresionante pelea a golpes con un referente Azul, pero, ¿quién ganó? Esta contienda fue protagonizada por Patricio Araujo y Keno Martell.

¿En qué temporada fue la pelea de Keno Martell contra Pato Araujo?

La vez que Pato Araujo y el regio Keno Martell llegaron a los golpes durante un juego del Exaball en Exatlón México , fue en la cuarta temporada. Esta pelea es una de las contiendas más recordadas por todos los televidentes, y todo se dio en este tipo de competencia, el cual era un clásico del reality deportivo

En aquel entonces, el Exaball era una de las pruebas más esperadas por parte de los atletas, pero también de los televidentes. En aquella ocasión, todo habría iniciado porque, Capitán Coraje habría aventado a una mujer de los Celestes, pero durante el juego, el cual tenía un tipo de reglas de varios deportes.

Keno Martell habría visto esta acción por lo que enfureció y se le fue con todo al exjugador de las Chivas. Acto seguido, The Playmaker aventó al hoy bicampeón de Exatlón México, pero ya de una manera directa y fue aquí donde la bomba explotó, puesto que, Pato Araujo no se dejó y le lanzó algunos puñetazos al regio, mismos que fueron respondidos por la leyenda Azul. Quien terminó la pelea fue Aristeo Cázares y los demás atletas que estaban en dicho momento.

¿Cuáles eran las reglas del Exaball?

El Exaball era un juego que juntaba las reglas de varios deportes como el tocho bandera, para meter un punto, el balón tenía que meterse en uno de los 3 aros. Los jugadores tenían que lanzar el esférico las veces que fueran necesarias, sin embargo, si se paraban no se podían mover, y es aquí donde el rival podía jalar la pelota, algo que ha desencadenado varios conflictos dentro de esta prueba.