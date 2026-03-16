Exatlón México: Rojos o Azules, quién gana el Juego por la Ventaja hoy lunes 16 de marzo de 2026

El eliminado de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México fue Ernesto Cázares, pero, como el reality deportivo debe continuar, el siguiente ciclo de la presente edición iniciará hoy lunes 16 de marzo de 2026 y como parte de las primeras pruebas que se tienen que llevar a cabo, este día se pone en competencia el Juego por la Ventaja, para saber quién gana no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí.

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Ernesto Cázares es el eliminado de la semana 24 de Exatlón México

Los Azules perdieron las tres Batallas por la Supervivencia en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México, fue por ello que, 3 de sus peores rendimientos tuvieron que asistir al Duelo de Eliminación, y los elegidos en ese ciclo fueron: Adrián Leo, Koke Guerrero y Ernesto Cázares, sin embargo, fue el Golden Boy quien no pudo seguir en la aventura y se retira de la competencia como uno de los mejores.

Antonio Rosique llora la salida de Ernesto Cázares

Por otro lado, vimos que durante la ceremonia de despedida del primer campeón de Exatlón México, quien se mostró bastante emotivo e incluso rompió en llanto fue Antonio Rosique. La Máxima Autoridad le agradeció a Ernesto Cázares lo que ha hecho por la marca, pero también mencionó a Aristeo, quien es su hermano, y de igual manera está en la lista de los campeones.

La Máxima Autoridad de igual manera le dijo a Neto que, las puertas de Exatlón México siempre estarán abiertas y que cuando quiera volver, el reality deportivo y él, lo estarán esperando con los brazos abiertos. Recordemos que, Golden Boy fue el primer campeón del reality deportivo cuando apenas tenía 18 años, pero con 26 años de edad, la carrera del menor de los Sky Brothers, tiene un gran futuro por delante.

¿Quiénes son los participantes que quedan en la novena temporada de Exatlón México?

Los Rojos siguen contando con Mario Mono Osuna, Humberto Noriega, César Villaluz, Benyamin Saracho, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karols Rojas y Jazmín Hernández; los Azules por su parte sólo tienen a: Koke Guerrero, Adrián Leo, Alexis Vargas, Valery Carranza, Doris del Moral, Evelyn Guijarro y Katia Gallegos.