Exatlón México: ¿Katia Gallegos y Adrián Leo terminarán? Así será la fuerte discusión de la pareja

Tras concluir el capítulo del pasado miércoles 8 de abril, en Exatlón México se dio una situación, y es que en el avance de este episodio se pudo ver y escuchar cómo es que Adrián Leo y Katia Gallegos tendrán una fuerte discusión, por lo que muchos de sus fanáticos se preguntan si la nueva pareja del reality deportivo terminarán; si quieres saber cómo concluirá este conflicto, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno que se transmite en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien dar clic aquí para disfrutar de contenido exclusivo como: fotos, videos y programas completos.

Te puede interesar: Este es el polémico mensaje que dejó la novia de Koke Guerrero el reciente eliminado de Exatlón México

¿Cómo fue el adelanto de la pelea de Adrián Leo y Katia Gallegos?

En el adelanto se alcanza a ver que Katia Gallegos está cenando, sin embargo, la cámara enfoca los cuartos de la Villa 360, donde se mete Adrián Leo, pero la basquetbolista le pregunta por qué no cerró la puerta, sin embargo, no hay respuesta por parte del pelotero, esto provoca la furia de Kat-Attack quien le grita que la desespera y que siempre le arruina la cena.

Los Azules ya ganaron la primera Batalla por la Supervivencia

Por otro lado, los Azules llegan a la pelea de la segunda Batalla por la Supervivencia luego de haber ganado la primera con un contundente tablero de 8-2 a favor de ellos; con esto, los Rojos ya tienen una mujer instalada en el Duelo de Eliminación, sin embargo, la batalla no ha sido ganada y si quieres que un escarlata salga eliminado deben ganas las 2 siguientes competencias.

Por otro lado, esta semana 28 ha sido totalmente a favor de los Azules, y es que han ganado todo: El Juego por la Ventaja (5-3), retuvieron la Villa 360 (8-3), la Medalla Varonil gracias a Adrián Leo, el Duelo de los Enigmas y la primera Batalla por la Supervivencia. Quien está a punto de pelear por su estadía sería Karol Rojas, quien es uno de los rendimientos más bajos de su equipo.

Karol Rojas sabe muy bien que, ella es una de las participantes Rojas que irá al Duelo de Eliminación, y que quizás la única que evite ir al Duelo de Eliminación, donde se verá las caras ante sus compañeras o bien, contra Katia Gallegos o Evelyn Guijarro; ante un escenario u otro, la jugadora de futbol bandera asegura estar en un buen momento y afirmó que quiere pasar la pugna máxima.