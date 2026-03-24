Exatlón México: La razón por la que los Azules aseguran que Valery Carranza es una infiltrada de los Rojos

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio desde el pasado lunes 23 de marzo de 2026, sin embargo, uno de los equipos que comenzó este ciclo muy herido fue el grupo Azul, quienes afrontarán las competencias sin la presencia de Doris del Moral; sin embargo, al parecer, la salida de Bulldozer tiene a una posible culpable puesto que, para Koke Guerrero la infiltrada Roja es Valery Carranza, ya que es amiga de varios rivales escarlatas.

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¿Valery Carranza sabe que es la infiltrada?

No, Valery Carranza no sabe que Koke Guerrero dijo que él piensa que es la infiltrada en el equipo Azul. El Hechicero del Aire aseguró que su compañera es quizás una de las espías de los Rojos, y esta afirmación se debe a que, durante la premiación de una caja del Duelo de los Enigmas, TouchDown Val celebró con ellos, fue aquí donde se prendieron las alarmas en el grupo celeste.

Fue desde esta situación cuando incluso Doris del Moral, le dijo a Valery que no podía festejar con los Rojos, y le dejó en claro que, una cosa era su amistad con ellos lejos de Exatlón México, y otra dentro de la competencia, a estas palabras se unió Katia Gallegos, quien coincidió con Bulldozer, pero la respuesta de Carranza fue muy distinta a la que esperaban la afición de los Azules.

Ante este reclamo, la jugadora de futbol bandera no tomó mucho en cuenta las palabras de Doris, de Katia y de Koke, porque dijo que solamente era una competencia y no era para tanto, sin embargo, el Hechicero del Aire dejó en claro tras la salida de Bulldozer que, a él le daba mucho coraje que un participante como su compañera quien no da puntos a favor del grupo se quede y no la leyenda de la marca quien fue la eliminada del domingo 22 de marzo de 2026.

Por otro lado, debemos señalar que, antes de que se diera la salida de Doris del Moral, la misma Bulldozer reveló ante las cámaras que, Valery se convierte en otra cuando compite en pruebas semanales, pero si va al Duelo de Eliminación es mucho más efectiva, y aseguró que, si su compañera jugará como en la pugna máxima, los Azules ganarían más.