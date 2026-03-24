Exatlón México: La razón por la que Mati Álvarez perjudica mucho al equipo Rojo

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio, y con ellos quienes se vieron muy beneficiados al comenzar este nuevo ciclo fueron los participantes Rojos, quienes disfrutaron al ver cómo Doris del Moral ya no seguía en el reality deportivo, y, sobre todo, con el regreso de Mati Álvarez; sin embargo, el retorno de Terminator no marcaría buen augurio y la razón por la que su presencia les perjudica es que, perdieron el Juego por la Ventaja y la Villa 360.

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¿Mati Álvarez perjudica al equipo Rojo?

Mati Álvarez pudo regresar a la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México luego de ausentarse unos días en el ciclo 25 del reality deportivo, sin embargo, aunque su retorno pudiera parecer una buena noticia para los Rojos, la realidad es que es todo lo contrario puesto que, con su llegada, los escarlatas en lugar de ganar perdieron las primeras dos competencias: el Juego por la Ventaja y la Villa 360.

Esta situación fue reconocida por los Azules, especialmente por Koke Guerrero, quien les hizo saber a sus compañeros que, el regreso de Golden Champion lejos de ser algo peligroso para ellos, la realidad es que, en la semana 25 que los escarlatas no contaban con su participación, se vieron mejores e incluso reconoció que se veían más compactos y con más confianza a la hora de correr.

¿Dónde ver en vivo hoy martes 24 de marzo de 2026 Exatlón México?

Recuerda que, el programa de Exatlón México se transmite en vivo a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país de lunes a viernes, pero el domingo el horario cambia para iniciar a las 20:00 horas; o bien puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo más visto de toda la nación mexicana.

¿Quién ganó el Juego por la Ventaja y la Villa 360?

El Juego por la Ventaja se llevó a cabo el lunes 23 de marzo donde la recompensa era retener 10 segundos en la línea de salida a un hombre o mujer en las primeras dos rondas de cualquier competencia, esta prueba se la llevó el equipo Azul en los relevos, pero de igual manera pudieron robarles las Villa 360 a los Rojos con un contundente marcador de 8-2.