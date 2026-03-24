Exatlón México: Descubre quién gana hoy en vivo por la señal de Azteca Uno la Batalla Colosal

Los Azules pudieron iniciar la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México muy bien, y es que el equipo comandado por Koke Guerrero y Evelyn Guijarro se hicieron con el Juego por la Ventaja y con la Villa 360, sin embargo, hoy martes 24 de marzo de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Batalla Colosal y si quieres saber quién se hace con dicho incentivo, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien, da clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

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Koke Guerrero y Evelyn Guijarro destrozados por la salida de Doris del Moral

Antes de iniciar el Juego por la Ventaja, tanto Koke Guerrero y Evelyn Guijarro, se vieron muy afectados por la salida de Doris del Moral, sin embargo, Sniper aseguró que, ella quiere mucho a Katia y a Valery, pero les recordó que deben creerse que están en Exatlón México, y no dejar que las tomen como puntos seguros.

Por su parte, el Hechicero del Aire se vio demasiado molesto puesto que, dijo que tanto la basquetbolista como Carranza no aportan mucho al equipo y añadió que, tener a Valery era como tener uno menos, porque subrayó la amistad de su compañera con los Rojos, y aseguró que era como tener una infiltrada, ya que en varias ocasiones ha festejado con los escarlatas algún premio.

Los Rojos por su parte saben muy bien que no tener a Doris del Moral como una rival es muy bueno puesto que, de acuerdo con Mario Mono Osuna, haber competido en el Juego por la Ventaja sin los gritos de Bulldozer y Ernesto Cázares era algo muy bueno porque le daba paz y tranquilidad.

Humberto Noriega por su parte aseguró junto con Karol Rojas que, los Azules ya no echaban porras, y que cuando Valery quiso decir la porra de Sniper, nadie la siguió; de hecho, en el juego se vio cómo Koke Guerrero regañó a Carranza por querer cantar, ya que él sabe muy bien que, su compañera es quizás una de las infiltradas de los Rojos en su grupo.