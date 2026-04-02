Exatlón México: Mario Mono Osuna y los Rojos se burlan de Adrián Leo por esta peculiar razón

Adrián Leo es uno de los candidatos para llevarse el trofeo de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, antes de eso deberá llegar a lsemana final y no ir al Duelo de Eliminación, o en caso de hacerlo derrotar a grandes competidores. La presencia de Mufasa ha incomodado a muchos, dos de ellos son Mario Mono Osuna con quien lleva una pelea casada desde la octava campaña del reality deportivo; y esto mismo ha hecho cada que festejen, las palabras vayan subiendo de tono y en el capítulo del 31 de marzo, vimos cómo es que el exfutbolista junto con el Speed Galgo dijeron que le apestaban los pies al pelotero.

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Así han sido los fuerte enfrentamientos entre Adrián Leo y Mario Mono Osuna

Una de las características que han hecho diferente a la novena temporada de Exatlón México es que, en esta edición los festejos, porras y palabras entre los participantes se han hecho más intensas. Un claro ejemplo de ello es la rivalidad entre Mario Mono Osuna y Adrián Leo, quienes de acuerdo con ellos mismos, se “gozan” entre ellos cuando uno le gana una carrera al otro.

Aunque ellos mismos han dicho que se llevan y se aguantan, quien empezó las burlas fue el vigente campeón de Exatlón México, no por nada Antonio Rosique lo apodó “Show-Man”, porque en cada una de sus victorias siempre lanzaba un baile, pero poco a poco este se fue convirtiendo en su sello personal y que muchos Azules no vieron con buenos ojos al inicio.

Uno de los que comenzó a responderle los festejos fue precisamente Adrián Leo, quien en esta novena campaña se ha visto muy efectivo, y cada que gana va y se lo festeja en su cara al Mono Osuna, quien al inicio de la temporada hacía un gesto de taparse la nariz, ahora, en el episodio del pasado martes 31 de marzo de 2026, tanto el monarca como Benyamin Saracho y todos los Rojos aseguraron que al pelotero le apestaban los pies.

Estas burlas vienen dentro de la competencia, puesto que, como en el deporte de alto rendimiento, una de las metas es tratar de desconcentrar a los rivales a toda costa y con cualquier tipo de factor, en este caso, los Rojos y Azules se han encarado muchas veces bajos los mismos parámetros de la competencia.