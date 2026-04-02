Exatlón México: Así será la intensa y polémica pelea entre Mario Mono Osuna y Koke Guerrero

Koke Guerrero y Mario Mono Osuna son dos participantes de Exatlón México y en esta novena temporada, el tricampeón de la marca y el vigente monarca se han medido en varias ocasiones, sin embargo; para hoy miércoles 1 de abril de 2026 veremos cómo es que, el Hechicero del Aire tendrá una intensa y polémica pelea con el exfutbolista, y es que en el avance se escucha cómo el porrista asegura que, hay de campeones a campeones y que si un título del reality deportivo vale mucho, ahora qué significan 3.

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Mario Mono Osuna vs Koke Guerrero

Koke Guerrero y Mario Mono Osuna han encarnado una rivalidad desde la octava temporada de Exatlón México, sin embargo, cómo se ha visto a lo largo de la novena edición del reality deportivo, el actual campeón de la marca se la pasa recordando que él es el actual rey, y esto ha hecho enojar al Hechicero del Aire, quien harto de escuchar este logro, ante cámaras dirá que, si uno valía mucho, pues entonces 3 trofeos tienen que ser más importantes.

Aunque Mono sabe muy bien que, tener a Koke en competencia es muy peligroso, la realidad es que, el exjugador de la Liga MX ya no ve como un peligro al Hechicero del Aire, y es que no ha estado tan fino, de hecho, no suma tantas medallas individuales o grupales; y a quien coloca como el posible campeón de la novena temporada de Exatlón México, es a Alexis Vargas.

Alexis Vargas se ha vuelto uno de los mejores elementos del equipo Azul puesto que, de acuerdo con los Rojos, es un soldado que da muchos puntos, incluso más que el mismo tricampeón, y esta realidad la ven los rivales, quienes incluso le aplicaron una ventaja en la semana 26 para que no pudiera participar en una Batalla por la Supervivencia.

Adrián Leo y Mario Mono Osuna

Otra de las competencias que siempre sacan chispas es la de Adrián Leo contra Mario Mono Osuna, y es que desde la campaña pasada cada que uno gana siempre se lo festeja en la cara al otro, sin embargo, hoy miércoles 1 de abril de 2026 veremos cómo Mufasa le gana una carrera y al parecer el vigente campeón le lanzará una pelota, no te pierdas todos los detalles hoy en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien da clic aquí.