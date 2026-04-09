De lo mínimo al conflicto: Leo y Katia protagonizan fuerte altercado en Exatlón México
Una discusión inesperada entre Leo y Katia genera tensión tras un comentario que encendió los ánimos dentro del Exatlón México.
La tensión aumenta entre Leo y Katia luego de una discusión que inició por un “arroz con huevo”, pero escaló cuando ella le pidió cerrar la puerta, provocando un altercado. Katia discutió con Leo y exigió una disculpa, generando un momento incómodo que dejó ver el desgaste emocional entre los atletas dentro de Exatlón México.