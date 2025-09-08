¡México arrasa en Exatlón CUP! Se posiciona como el ganador indiscutible

Tras días de tensión y adrenalina, en una competencia en donde se dieron cita los atletas más intensos del país, México se consagró como el campeón indiscutible de la Exatlón CUP al derrotar al equipo estadounidense.

Los rivales se conocían a la perfección, pues no era la primera ocasión en que se enfrentaban, incluso fueron ellos quienes dieron el banderazo de salida el lunes pasado, sin embargo, los guerreros aztecas se posicionaron por enciman de los estadounidenses al conseguir 10 puntos sobre 8.

Para llegar a la final, Estados Unidos tuvo que derrotar a Alemania. El pase del equipo del país vecino se logró tras una dura y reñida competencia llena de entrega, sacrificio, así como destreza física y mental dando como resultado un justo marcador de 10-8. Por su parte, México impuso su grandeza ante Hungría al no recibir ningún punto en su contra.

¿Por qué duró tan poco la Exatlón CUP?

Además del aplauso al equipo mexicano, los fans se cuestionaron los motivos de un torneo tan corto, pues Exatlón CUP sólo duró una semana ya que se trató de una edición especial del reality deportivo.

Cabe mencionar que el desempeño de México fue indudablemente mejor que el de cualquier otro equipo, pues en todos sus enfrentamientos consiguió el puntaje perfecto, únicamente Alemania y Estados Unidos, lograron ponerlo a temblar pues dichos equipos consiguieron 9 puntos en sus últimos encuentros.

Los deportistas mexicanos que participaron en el reality deportivo son viejos conocidos, como Mario ‘El Mono’ Osuna y Evelyn Guijarro, ganadores de Exatlón México en su más reciente edición. También participó Paulette Gallardo, apodada ‘Toro Miura’, se desempeñó como futbolista para el equipo femenil de Xolos de Tijuana y al retirarse se convirtió en entrenadora fitness. Otra deportista que figuró en la competencia fue Ernesto Cazares, figura clave en la historia del programa.