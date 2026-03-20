¿Quién ganará hoy viernes 20 de marzo la ventaja en Exatlón México? Rojos o Azules

La noche de este viernes 20 de marzo, Exatlón México continúa elevando la tensión, pues las escuadras competirán por una ventaja que a estas alturas de la semana 25 puede marcar la diferencia entre permanecer dentro de la novena temporada o abandonar el sueño.

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¿Qué equipo llega mejor al duelo de hoy?

Si tomamos en cuenta solo los últimos rendimientos de esta semana, el fandom de Exatlón México apuesta por una victoria Roja, pues esta escuadra ha sabido sobresalir después de una breve racha de derrotas. Los Rojos saben que no pueden permitir que los Azules sigan acumulando ventajas, pues conforme la gran final se aproxima, estas pueden convertirse en factores determinantes.

Del otro lado del tablero se encuentra El Equipo Azul, el cual llega con alta presión después de haber perdido La Villa 360 y a uno de sus pilares el pasado domingo. Los fanáticos de esta escuadra aseguran que será la resiliencia deportiva de la escuadra la que dé el golpe y obtenga la ventaja.

Factores clave para ganar la ventaja

Es importante tomar en cuenta que uno de los elementos determinantes para obtener esta ventaja es la paz mental, como lo ha mencionado reiteradamente La Máxima Autoridad, quien suele advertir que, si bien la contienda exige fortaleza física, también requiere de emociones firmes y una mentalidad en calma.

Pronóstico HOY: ¿Rojos o Azules?

Si tomamos en cuenta la rivalidad creciente entre Rojos y Azules, podemos inclinar la balanza de esta noche hacia la escuadra Roja, pues los fanáticos aseguran que, después de ganar La Villa 360, la fortuna y determinación será lo que defina su rendimiento de ahora en adelante.

No obstante, es importante señalar que, dentro de una contienda como lo es Exatlón México, nada está escrito y solo será cuestión de tiempo para conocer por Azteca UNO cuál fue la escuadra que logró quedarse con la anhelada ventaja.