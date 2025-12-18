Humberto se sincera en Exatlón México y reconoce que la presión lo desestabilizó

Humberto habló con honestidad sobre su paso por la novena temporada de Exatlón México, reconociendo que la tensión de la competencia y situaciones como lo ocurrido con Karol lo desestabilizaron emocionalmente, por lo que aseguró que necesita encontrar la manera de recuperar su equilibrio mental para no poner en riesgo su permanencia y mantenerse enfocado en llegar a la victoria.