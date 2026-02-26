“Estoy insoportable”: Jazmín celebra su medalla en Exatlón México y así reaccionaron las Rojas

La intensidad de la novena temporada de Exatlón México no solo se vive dentro de los circuitos, sino también en las celebraciones, como lo dejó en claro Jazmín, quien se convirtió en la protagonista de la semana al conquistar su primera medalla dentro de la temporada, logro que desató emociones, risas y un gran sentimiento de orgullo por parte del Equipo Rojo.

Dentro de un corto video compartido en redes sociales, se puede observar a la atleta de la escuadra roja junto a Paulette y Mati, quienes no dudaron en bromear asegurando que Jazmín estaría “insoportable” tras conseguir la presea. No obstante, en medio de la euforia, las atletas reconocieron el esfuerzo y le dieron la bienvenida oficial a las filas de la Roja con medalla.

Jazmín presume su primera medalla en Exatlón México

Con la medalla colgando de su pecho, Jazmín confesó entre risas: “Me duele un poco el cuello”, haciendo referencia al peso del reconocimiento. No obstante, lejos de generar polémica, la atleta aseguró sentirse orgullosa y merecedora del triunfo.

Frente a cámara, Jazmín declaró: “Creo que me veo bien y qué mejor que ganar esta medalla. Estoy insoportable, creo que me lo merezco, lo he trabajado bastante”. En el mismo tono irónico, la atleta dejó en claro que no pretende quitarse la presea e incluso advirtió que se la llevara a su cama.

La reacción del equipo rojo tras la victoria

Para los pilares de la escuadra Roja, Paulette y Mati, las celebraciones no se hicieron esperar, pues reconocieron que solo era cuestión de tiempo para que la obtuviera, mostrando un ambiente de compañerismo y orgullo colectivo, algo fundamental en la dinámica del reality deportivo.

¿Qué significa esta medalla para Jazmín?

Si vamos más allá del reconocimiento, esta medalla representa constancia, disciplina y resiliencia, pues en Exatlón México cada presea simboliza superación personal y sobre todo compromiso. Al finalizar, Jazmín dejó en claro que este logro apenas es el inicio: “Muy guapa, muy feliz y emocionada porque creo que se vienen muchas cosas”, afirmó con determinación.

