Duelo de los Enigmas EN VIVO 25 de febrero: Rojos o Azules: ¿Quién se lleva la victoria?

Esta noche, El Duelo de los Enigmas se ha convertido en una de las competencias más estratégicas de la semana 22 de Exatlón México, y esta noche del 25 de febrero del 2026, los Rojos y Azules se enfrentarán en un circuito que no solo exige velocidad y puntería, sino concentración absoluta. La expectativa entre los fans es alta y la duda que crece entre ellos es la misma: ¿Quién ganará la recompensa de esta noche?

¿Qué es el Duelo de los Enigmas en Exatlón México?

Dentro de Exatlón México, el Duelo de los Enigmas es una prueba especial que combina resistencia física con suerte. Pues los atletas deberán competir dentro de un circuito que los llevará al límite solo para tener la posibilidad de apostar toda su suerte por una de las grandes recompensas que se pondrán en juego.

Rojos vs. Azules: Así llegan al enfrentamiento

Esta noche ambos equipos llegan con contextos distintos, pero con las mismas ganas de competir, pues mientras los azules buscan recuperar el terreno tras la salida de uno de los suyos, los Rojos saben que no pueden disminuir la intensidad y salir a buscar ganar cada punto.

¿Quién podría ganar hoy 25 de febrero?

A pesar de que aún faltan horas para que se sepa cuál de las escuadras se llevará la recompensa, los fanáticos aseguran que será un duelo cerrado, por lo que solo la garra deportiva y la concentración a la hora de tirar serán las que definan si El Equipo Rojo o El Equipo Azul se lleva la recompensa de esa noche. No te pierdas la transmisión en directo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.