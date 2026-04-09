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Semana crítica para los Rojos: Karol enfrenta riesgo y Benyamin revela preocupación dentro de Exatlón México

Karol enfrenta el riesgo de eliminación mientras Benyamin reconoce errores y promete luchar por su permanencia dentro de Exatlón México.

Karol y Benyamin hablan sobre la creciente tensión en la escuadra roja, donde dos atletas están en riesgo de eliminación. Karol asegura no temer al duelo y reconoce que esta ha sido su semana más complicada. Benyamin admite que no se dio la seriedad necesaria para proteger al equipo femenil y promete darlo todo para salvarla dentro de la semana 28 de Exatlón México.

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