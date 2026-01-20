¿Katia puede destronar a Mati y Evelyn en Exatlón México? Esto opinan Diana y Chicken

La novena temporada de Exatlón México avanza y, conforme las semanas pasan, nuevos nombres comienzan a colocarse dentro de la conversación. Tal es el caso de Katia, quien ha sobresalido en las últimas contiendas, no solo por su rendimiento físico, sino también por las opiniones señaladas por Diana y Chicken, quienes la colocan como una de las competidoras más fuertes de la novena temporada.

¿Katia puede vencer a Mati y Evelyn?

Durante una de las charlas más recientes dentro de El Otro Lado de Los Realities, Chiken fue directo al referirse al sobresaliente potencial que Katia ha mostrado, asegurando incluso que es “su gallo” dentro de la competencia. Para él, la atleta tiene las condiciones necesarias para competir e incluso superar a figuras pilares de la marca, como Mati Álvarez, Evelyn Guijarro o Doris Del Moral.

El crecimiento de Katia dentro de la competencia

Del otro lado, Diana coincidió en que Katia ha mostrado una evolución sorprendente en su desempeño, pues, en comparación con la semana pasada, su rendimiento ha mejorado, especialmente en cuanto a la calidad de cada uno de sus circuitos. Para Diana, este crecimiento constante es una señal de que Katia podría llegar lejos si mantiene el ritmo.

Un camino largo dentro de Exatlón México

A pesar de los buenos deseos, Diana también fue clara al señalar que la novena temporada apenas inició su segunda fase, por lo que Exatlón México aún tiene mucho que ofrecer. Para los fans, esta advertencia significa que Katia debe mantenerse consciente del desgaste físico y mental que la competencia puede infligir, además de las lesiones y accidentes que pueden transformar el desarrollo de la contienda en cualquier segundo.

¿Una nueva rivalidad femenina en puerta?

Las declaraciones de Diana y Chicken colocaron sobre la mesa la posibilidad de una nueva narrativa dentro de la novena temporada, en la cual una atleta emergente dentro de la marca se coloque como la máxima exponente del deporte de alto rendimiento en la novena temporada.