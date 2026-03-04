¡La verdad salió a la luz! Ella Bucio reveló todo sobre su relación con Arturo Camarena y Humberto Noriega

Por fin llegó la conversación que todos los fanáticos de Exatlón México esperaban, pues Ella Bucio habló abiertamente sobre lo que pasó con su expareja Arturo Camarena y los sentimientos que surgieron con Humberto Noriega durante su paso por la novena temporada. En una charla profunda dentro de "El Otro Lado de Los Realities", la atleta reconoció que “pasaron muchas cosas” y que no todo se manejó de la mejor manera.

Ahora lee: Exatlón México | Programa Completo | Power Token y Batalla Colosal: Así se vivió la intensa semana 23 de la novena temporada

¿Cómo era la relación abierta entre Ella Bucio y Arturo Camarena?

Ella explicó que, al entrar la contienda, mantenía una relación abierta con Arturo, en la cual se tenían acuerdos y límites claros. No obstante, la atleta Roja reconoció que fue ella quien los rompió, aceptando que parte del contexto vivido dentro del encierro y la dinámica del programa complicaron la comunicación entre ambos.

“La situación no permitió hacer las cosas de la mejor manera; sé que no lo justifica”, declaró.

La atleta compartió que su historia con Arturo nació desde una amistad de mucho tiempo atrás que terminó en sentimientos profundos. No obstante, admitió que “juntarse con tu mejor amigo no siempre sale bien”. Ella continuó advirtiendo que, a pesar de que esa relación no funcionó, reconoce que su expareja “hizo todo bien”, dejando en claro que es una gran persona y que incluso intentó protegerla desde fuera ante su relación dentro del programa.

¿Qué pasó realmente con Humberto Noriega?

En cuanto a su relación con Humberto, Ella fue clara al separar sus sentimientos dentro de la relación abierta con aquellos sentimientos que surgieron por el competidor del Equipo Rojo. Ella reconoció que dentro de esta etapa existieron emociones genuinas y situaciones que no se esperaba, pero enfatizó que muchas personas no entendían lo que realmente estaba ocurriendo.

Chicken explicó que Humberto no deseaba una relación abierta, lo que añadió complejidad a la situación. Aun así, dejó entrever que lo vivido fue real y que ambos enfrentaron circunstancias intensas dentro del programa.

¿Habrá cierre con Arturo?

Ella dejó en claro que aún tiene “café pendiente” con Arturo, pues reconoció que es una gran persona y que en su mayoría fue ella la que falló en los acuerdos de la relación que mantenía. Aunque reconoce errores de su parte, también deja claro que la historia no fue sencilla y que hubo factores externos que influyeron. Con estas declaraciones, Ella Bucio pone fin a las especulaciones y ofrece su versión completa de una historia marcada por acuerdos, sentimientos y decisiones difíciles.

