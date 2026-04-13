¿Hizo trampa?: Rosique rompe el silencio y revela la verdad tras la supuesta falta de Leo

Recientemente, la polémica se volvió a encender dentro de Exatlón México, luego de que dentro de la conversación digital surgieron acusaciones contra Leo por una supuesta trampa realizada en la contienda por el automóvil. De acuerdo con algunos internautas, el atleta habría rebasado una línea clave, lo que incendió la controversia. Ante lo sucedido, La Máxima Autoridad ha decidido esclarecer lo ocurrido esta noche en El Otro Lado de los Realities.

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La jugada que desató la controversia dentro de la semana 28 de Exatlón México

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el momento ocurrió durante uno de los duelos, en donde la presión y la adrenalina se vivían al borde. Dentro de la conversación digital se ha señalado que, de existir, la posible infracción se debió a descuido del atleta por la adrenalina, mientras algunos otros aseguran que se trató de un acto consciente, lo que ha dividido opiniones entre los fanáticos.

El momento ocurrió en uno de los duelos más intensos, donde cada detalle podía marcar la diferencia. Aunque en el video algunos aseguran ver una posible infracción, también hay quienes defienden que todo ocurrió dentro de lo permitido, lo que ha dividido opiniones entre los fans.

Rosique aclara la situación: ¿Leo hizo trampa o fue percepción?

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación clara sobre una posible falta, a pesar de que la controversia ha crecido dentro de la conversación digital, por lo que será en punto de las 6 pm. que se podrá conocer la postura de La Máxima Autoridad sobre el tema.

Ante las crecientes especulaciones, Antonio Rosique ha decidido abordar el tema en El Otro Lado de los Realities, donde buscará explicar lo ocurrido y dar contexto sobre la acción que generó la controversia. Su postura buscará aclarar las dudas y poner fin a la discusión que ha crecido en redes sociales.

Llamado a la audiencia

Hoy 13 de abril del 2026, los tales podrán conocer todos los detalles y el análisis de la jugada, en El Otro Lado de los Realities y por la transmisión en directo de Azteca UNO.