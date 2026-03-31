Equipo Azul en Semana 27: Quiénes siguen en la competencia rumbo a la final de la novena temporada de Exatlón México

La novena temporada se encuentra en una etapa decisiva y el Equipo Azul se mantiene como uno de los favoritos rumbo a la gran final de la novena temporada de Exatlón México. Con la tensión desbordante, solo son 6 los atletas que continúan en la semana 27.

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Actualmente, los competidores que continúan en la contienda son Leo, Katia, Alexis, Valery, Koke y Evelyn, quienes han demostrado consistencia a lo largo de la temporada. Su permanencia genera entre sus seguidores grandes expectativas sobre si uno de ellos podría coronarse campeón de la novena temporada.

¿Quiénes podrían llegar a la final de Exatlón México?

De acuerdo con el desempeño reciente de los atletas, El Equipo Azul se ha consolidado como una escuadra fuerte, la cual ha mostrado gran constancia dentro de los circuitos de la semana, a pesar de que se ha visto fuertemente sobrepasada en puntos como el Power Token y las supervivencias.

Las estrategias dentro de la semana 27 del Equipo Azul parecieran rendir frutos, pues en la semana 26 el equipo logró mantenerse unido una semana más tras la salida de Villaluz.

Semana 27: Etapa clave rumbo al desenlace

La recta final de la temporada exigirá a los atletas algo más que solo habilidades físicas, pues, como lo ha mencionado La Máxima Autoridad, la semana 27 significa el comienzo de la recta final de la novena temporada.

La pregunta permanece abierta: ¿Quién logrará llegar a la gran final?