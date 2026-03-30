Exatlón México | Avance | Azules presionan y Rosique emociona al destino con doble ventaja
Dos Power Token elevan la tensión y ponen a prueba la estrategia de los equipos dentro de la novena temporada de Exatlón México.
La tensión aumenta en Exatlón México cuando Rosique pone en juego dos Power Token que podrían cambiar el rumbo de la competencia. Los Azules aplican una estrategia sin piedad frente a los Rojos, generando un enfrentamiento decisivo donde cada movimiento puede marcar la diferencia rumbo a la recta final.