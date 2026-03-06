“Los puntos que nadie quiere me tocan a mí”: Mati estalla y lanza fuerte mensaje en Exatlón México
La presión de La Villa 360 vuelve a sacar emociones fuertes en Exatlón México. Mati habla abiertamente sobre la carga que siente en los puntos más tensos.
Mati confesó que constantemente le toca enfrentar los puntos más tensos rumbo a La Villa 360 en Exatlón México. La atleta aseguró que muchas veces carga con momentos decisivos y que eso le genera estrés. Incluso advirtió que podría cambiar su actitud, competir su punto y después esperar desde la banca.