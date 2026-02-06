Emilio rompe en Exatlón México y confiesa su verdad: “No quería defraudarme a mí mismo”

Emilio sorprendió en Exatlón México al abrir su corazón frente a cámaras y revelar que no siempre tuvo la disciplina que hoy lo define, pues confesó que hubo una etapa en la que se cansó del entrenamiento, se descuidó física y emocionalmente, y perdió el rumbo personal que quería seguir. No obstante, aseguró que lo que lo levantó fue recordar quién quiere ser y no defraudarse, destacando que el apoyo de su familia y, sobre todo, de su madre, fue clave para reconstruirse y mantenerse firme dentro y fuera de la competencia.