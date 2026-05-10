Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Primer golpe Rojo! Se acercan a la semana final de Exatlón México

El Equipo Rojo logró dar el primero de los tres golpes que necesita para asegurar su lugar en la semana final de Exatlón México, acercándose cada vez más a su gran objetivo. La victoria representa un impulso importante en esta etapa decisiva, aunque los atletas tienen claro que aún queda camino por recorrer. Con concentración y sin perder de vista la meta, los Rojos seguirán luchando para mantenerse firmes en la competencia.