¡Le invitó los tacos y las uñas! Gabriela echa de cabeza a su amiga Sofía

Gabriela, amiga de Sofía, reveló en la clínica de emociones que Sofía la invitó a comer tacos y a ponerse uñas con el dinero de Verónica. También revela que Sofía tenía firmes intenciones de tener un romance con Matías, su cuñado. Ahora, a Sofía no la bajan de ladrona y mentirosa y podría enfrentar serios problemas con la justicia. Guillermo abre los ojos y les ofrece disculpas a su hermano y a su mamá, Verónica.