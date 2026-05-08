Su novia es un problema | Programa del 8 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Verónica asegura que desde que conoció a Sofía, pareja de su hijo Guillermo, sabía que no era una buena persona. Sofía acusa a su cuñado de hacerle propuestas indecorosas, pero Matías la desmiente y cuenta su versión. Al escuchar y ver los testimonios, Guillermo hace una terrible confesión. Una amiga de Sofía contará su versión de la situación y la verdad saldrá a la luz en la clínica de emociones.