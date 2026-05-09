Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | “Ya no gana el más fuerte”: arranca la primer Supervivencia
La Máxima Autoridad enciende la tensión con un mensaje que cambia el juego.
“Ya ni gana el más fuerte, gana el que entiende dónde se decide todo”, con esa contundente frase, la Máxima Autoridad de Exatlón México dio inicio a una cardiaca Batalla por la Supervivencia. En una etapa donde cada detalle puede definir el destino de los atletas, Rojos y Azules salen al circuito con la presión al máximo, conscientes de que la estrategia, la concentración y la fortaleza mental son tan importantes como la fuerza física.