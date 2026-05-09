Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | “Ya no gana el más fuerte”: arranca la primer Supervivencia

“Ya ni gana el más fuerte, gana el que entiende dónde se decide todo”, con esa contundente frase, la Máxima Autoridad de Exatlón México dio inicio a una cardiaca Batalla por la Supervivencia. En una etapa donde cada detalle puede definir el destino de los atletas, Rojos y Azules salen al circuito con la presión al máximo, conscientes de que la estrategia, la concentración y la fortaleza mental son tan importantes como la fuerza física.