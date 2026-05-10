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Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | ¡Al límite! Rojos y Azules luchan por la semana final de Exatlón México

La emoción está a flor de piel en un duelo que puede cambiarlo todo.

La intensidad se vivió al límite en este segundo encuentro rumbo a la semana final de Exatlón México, donde Rojos y Azules dejaron el alma en cada circuito buscando mantenerse con vida en la competencia. La emoción estuvo a flor de piel en una batalla llena de presión, entrega y momentos cardiacos que acercan cada vez más a los atletas a su gran objetivo. Ahora la pregunta es clara: ¿qué equipo logrará imponerse y dar el paso definitivo hacia la recta final?

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