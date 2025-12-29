Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Rojo rompe la mala racha y regresa con fuerza a la Villa 360
Tras varios tropiezos, los Rojos logran una victoria clave que podría cambiar el rumbo de la competencia.
Después de atravesar una racha complicada, el Equipo Rojo consiguió una victoria fundamental que les permitió regresar a la Villa 360. Este triunfo no solo representa descanso y comodidad, sino también un golpe anímico importante para un equipo que necesitaba reencontrarse con la confianza.