Exatlón México | Mejores Momentos | La tensión explota: Azules ganan y disfrutan mientras rojos lanzan advertencia

Los Azules llegan motivados tras conquistar la última Batalla Colosal de la novena temporada de Exatlón México. Alexis aseguró que el triunfo representa más que un punto, pues refleja la unión y pasión del equipo rumbo a la recta final. Mientras tanto, los Rojos reconocen el mérito azul, aunque confían en que el desgaste les permita quedarse con la próxima Super Villa 360.

