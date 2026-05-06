Extlón México | Programa Completo | Medalla Grupal, Batalla Colosal y tensión total marcan un programa decisivo

El programa de hoy estuvo lleno de adrenalina con una intensa Batalla por la Medalla Grupal, donde cada circuito se vivió al límite y los atletas dejaron todo por conseguir una ventaja clave rumbo a la final. Más tarde, ambos equipos protagonizaron una explosiva Batalla Colosal por una recompensa sin precedentes, elevando aún más la presión dentro de la competencia. Mientras el Equipo Azul recuperó motivación tras su viaje a Los Cabos, también dejaron ver su incomodidad por las constantes fricciones con integrantes del equipo rival.