Exatlón México | Avances | Descubre por qué Humberto Noriega explotó contra su equipo

La tensión se apoderó del Equipo Rojo luego de que Humberto Noriega mostrara su molestia durante uno de los momentos más intensos de la competencia. La presión, los errores y la exigencia de la recta final provocaron un ambiente complicado dentro del equipo, dejando ver que cualquier detalle puede desatar conflictos cuando la final está cada vez más cerca.

