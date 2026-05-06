Exatlón México | Batalla Colosal | Intensa Batalla Colosal enfrenta a ambos equipos por una recompensa histórica
Solo un equipo lograría quedarse con un premio que podría cambiarlo todo.
La competencia alcanzó un nivel explosivo con una intensa Batalla Colosal entre ambos equipos, quienes dejaron todo en los circuitos para quedarse con una recompensa sin precedentes. Cada carrera estuvo llena de presión, velocidad y estrategia, demostrando que en esta etapa cualquier ventaja puede marcar la diferencia.