Exatlón México | Mejores Momentos | “Golpe duro para los Rojos”: Así vivieron Mati y su equipo la despedida de Mau Wow mientras Azules festejan

En uno de los episodios más intensos de la temporada, Exatlón México mostró dos realidades opuestas: Mientras Mati y El Equipo Rojo sintieron duramente la partida de Mau Wow, Los Azules celebraron por todo lo alto la eliminación de uno de los Rojos, con José recibiendo incluso su “bautizo” como parte oficial de los Guerreros de la Luz.