inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos | “Golpe duro para los Rojos”: Así vivieron Mati y su equipo la despedida de Mau Wow mientras Azules festejan

La salida de Mau Wow marcó un día de emociones encontradas en Exatlón México: Tristeza en El Equipo Rojo, fiesta total en el Azul y una advertencia de Mati que ya está dando qué hablar.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En uno de los episodios más intensos de la temporada, Exatlón México mostró dos realidades opuestas: Mientras Mati y El Equipo Rojo sintieron duramente la partida de Mau Wow, Los Azules celebraron por todo lo alto la eliminación de uno de los Rojos, con José recibiendo incluso su “bautizo” como parte oficial de los Guerreros de la Luz.

Exatlón México
Exatlón 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×