"¡Ese video ya lo había visto!”, Celeste Soto, ex del vocalista de Los Recoditos, defiende al cantante de las polémicas acusaciones de violencia

En exclusiva, Celeste Soto, expareja sentimental de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, abogó por el cantante y reveló cómo fue su romance con él mientras estuvieron juntos. Por otro lado, se pronunció sobre el polémico video donde aparece Fernanda Redondo con las presuntas lesiones.