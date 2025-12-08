Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Azules encendidos! Ganan la Ventaja y amenazan con adueñarse de la Villa 360 toda la semana
La Ventaja azul llegó en el momento más crítico, y ahora la Villa 360 podría cambiar de manos… si es que los rojos lo permiten.
El cierre de la Batalla por La Ventaja en Exatlón México dejó al público al borde del asiento, pues los azules lograron imponerse en un final cardíaco que les otorga una valiosa vida extra y la posibilidad real de quedarse con la Villa 360 durante toda la semana.