Exatlón México | Mejores Momentos | Alarma en los Rojos: Katia gana medalla transferible y el Equipo Azul suma una vida extra
El Equipo Azul celebra la victoria de Katia, quien consigue una medalla que podría cambiar el destino de un compañero en riesgo.
La emoción se desata en Exatlón México cuando Katia conquista una medalla que fortalece el arsenal del Equipo Azul. La atleta destaca que la presea representa algo más poderoso: La posibilidad de salvar a un compañero en peligro. Mientras tanto, en el equipo rival crecen las alertas ante la ventaja estratégica.