Exatlón México | Mejores Momentos | Mati enciende la alerta: El lado varonil del Equipo Rojo comienza a mostrar grietas

Mati reconoció que, pese a salir con estrategia y determinación, El Equipo Rojo no logró sumar puntos del lado varonil, señalando que la lesión de Mono y la falta de efectividad de Humberto han debilitado ese sector del equipo, mientras que del lado Azul los atletas coincidieron en que fue un enfrentamiento parejo, pero destacaron su capacidad para resolver en los momentos clave y capitalizar cada oportunidad.