Exatlón México | Mejores Momentos | Mati enciende la alerta: El lado varonil del Equipo Rojo comienza a mostrar grietas
El duelo fue cerrado, pero las consecuencias van más allá del marcador. Las palabras de Mati abren el debate sobre el momento que vive el lado varonil del Equipo Rojo frente a unos Azules que supieron resolver bajo presión.
Mati reconoció que, pese a salir con estrategia y determinación, El Equipo Rojo no logró sumar puntos del lado varonil, señalando que la lesión de Mono y la falta de efectividad de Humberto han debilitado ese sector del equipo, mientras que del lado Azul los atletas coincidieron en que fue un enfrentamiento parejo, pero destacaron su capacidad para resolver en los momentos clave y capitalizar cada oportunidad.