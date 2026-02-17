Exatlón México | Mejores Momentos | Preocupación total: Azules esperan noticias de Dana tras su caída y Rojos preparan su siguiente encuentro
El accidente de Dana dejó a los Azules en shock y llenos de preocupación, mientras esperan noticias del cuerpo médico.
Tras el fuerte accidente de Danna, los Azules expresaron su preocupación y aseguraron que confían en el equipo médico mientras esperan noticias sobre su estado. A la par, celebraron el desempeño de Katia rumbo a la final. Del lado Rojo, Mati advirtió que el duelo entre Ella y Katia será una batalla intensa.