Exatlón México | Mejores Momentos | “Ya es aburrido escucharlo”: Ernesto estalla contra Mono tras la final por la moto

Las escuadras celebraron en Exatlón México tras confirmarse a los finalistas por la moto: Alexis por el Equipo Azul y Mono por el Equipo Rojo. No obstante, la tensión creció luego del choque entre Ernesto y Mono, ya que los Azules aseguraron que su compañero actuó bien al defender al equipo. Ernesto lanzó una fuerte crítica: “ya es aburrido escucharlo queriendo pisotear a los demás”.