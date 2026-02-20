Exatlón México | Mejores Momentos | Fiesta en La Villa 360 y tensión en La Barraca Metálica: así se vivió la ventaja
La emoción se desató en La Villa 360 tras una victoria que dará ventaja por una semana, mientras en La Barraca la frustración fue imposible de ocultar en Exatlón México.
La alegría invadió La Villa 360 en Exatlón México tras la victoria Azul que les dará ventaja por una semana. Reconocen que la mesa de ping pong será clave para liberar tensión. Del otro lado, los Rojos lamentaron quedarse a nada del triunfo. En La Barraca Metálica, la frustración fue evidente al perder una oportunidad de distracción.