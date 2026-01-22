Exatlón México | Mejores Momentos | Mientras los Azules se lamentan, los Rojos disfrutan premio de alto nivel en Exatlón

Tras los últimos resultados en Exatlón México, los Azules no ocultaron su frustración al lamentar la derrota, mientras que los Rojos vivieron una experiencia de alto nivel con comida especial y un partido de pádel que les permitió relajarse, despejar la mente y prepararse anímicamente para la siguiente contienda, celebrando un momento fuera de la exigencia de los circuitos.