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Poncho Cadena se suma a MasterChef México 24/7 para que nunca se apague el fuego

El chef estará presente en todo momento para mantener la intensidad en la cocina.

Poncho Cadena formará parte activa del formato 24/7 de MasterChef México, asegurando que la cocina más famosa de México nunca se detenga. Con su estilo, exigencia y enfoque en el trabajo en equipo, el chef estará al pendiente del desempeño de los participantes en todo momento, elevando el nivel de la competencia y garantizando que cada detalle cuente.

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