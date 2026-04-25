Adrián Herrera se suma a MasterChef México 24/7 para que nunca se apague el fuego

Adrián Herrera formará parte activa del formato 24/7 de MasterChef México, asegurando que la cocina más famosa de México nunca se detenga. Con su experiencia y exigencia, el chef estará al pendiente del desempeño de los participantes en todo momento, elevando el nivel de la competencia y garantizando que cada detalle cuente. En este formato sin pausa, la presión será constante y el fuego nunca se apagará.